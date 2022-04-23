Большинство заявок на инвентаризацию в ККИ подали защитники леса в Зеленогорске

Общественное движение "Красивый Петербург" сообщило о том, что за первые два месяца 2022 года в комитет по контролю за имуществом было подано 1346 заявок на инвентаризацию зеленых насаждений. Из них почти четверть (288) отправили защитники леса в Зеленогорске, выступающие против возможного строительства в зеленой зоне.

Сотрудники комитета будут исследовать зеленые насаждения до сентября, решая, какие из территорий возможно признать зонами зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Этот статус автоматически спасает местность, получившую его, от вырубки и последующей застройки.

Лесная территория в Зеленогорске, за сохранение которой борются активисты, составляет 34 гектара. На этом месте "Газпром" намеревается построить пансион. Защитники лесополосы ранее собрали более двух тысяч подписей сторонников и подали иск к комитету по благоустройству.