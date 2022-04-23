ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:37

Арестованную художницу Скочиленко перевели в СИЗО

фото ЗакС политика Арестованную художницу Скочиленко перевели в СИЗО

Петербурженку Александру Скочиленко, преследуемую по статье о фейках про армию, этапировали из изолятора временного содержания в СИЗО №5, который расположен на Арсенальной улице. Об этом сообщили в Telegram-канале группы ее поддержки со ссылкой на сотрудников пенитенциарной системы.

Напомним, что резонансное дело против художницы возбудили после доноса: Скочиленко расклеивала в супермаркете листовки с информацией о военной спецоперации на Украине, которую силовики считают фейками. По введенной нынешней весной в Уголовный кодекс статье 207.3 Скочиленко грозит от пяти до десяти лет колонии. 

Художница нуждается в специальном питании, из-за отсутствия которого у нее могут развиться тяжелые заболевания. Несмотря на это, передачи с безглютеновой пищей до нее регулярно не доходят, из-за чего защитники девушки уже обратились с жалобами в различные силовые структуры и к омбудсмену. Петицию за изменение ей меры пресечения подписали уже более 85 тысяч человек.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама