Арестованную художницу Скочиленко перевели в СИЗО

Петербурженку Александру Скочиленко, преследуемую по статье о фейках про армию, этапировали из изолятора временного содержания в СИЗО №5, который расположен на Арсенальной улице. Об этом сообщили в Telegram-канале группы ее поддержки со ссылкой на сотрудников пенитенциарной системы.

Напомним, что резонансное дело против художницы возбудили после доноса: Скочиленко расклеивала в супермаркете листовки с информацией о военной спецоперации на Украине, которую силовики считают фейками. По введенной нынешней весной в Уголовный кодекс статье 207.3 Скочиленко грозит от пяти до десяти лет колонии.

Художница нуждается в специальном питании, из-за отсутствия которого у нее могут развиться тяжелые заболевания. Несмотря на это, передачи с безглютеновой пищей до нее регулярно не доходят, из-за чего защитники девушки уже обратились с жалобами в различные силовые структуры и к омбудсмену. Петицию за изменение ей меры пресечения подписали уже более 85 тысяч человек.