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Новости 14:41

Во Пскове полиция заставила коммунальщиков перекрасить желто-синий забор

фото ЗакС политика Во Пскове полиция заставила коммунальщиков перекрасить желто-синий забор

Псковским полицейским не понравилась изменившаяся расцветка деревянного ограждения в микрорайоне Кресты, о чем написала "Псковская губерния". Накануне они прибыли к жилому дому, возле которого забор приобрел желто-синие цвета украинского флага, и потребовали от сотрудников коммунальных служб закрасить объект. За два часа задачу выполнили.

Отметим, что с начала военной спецоперации на Украине в России имеют место необычные задержания: людей доставляют в полицейские участки из-за желто-синих цветов, выраженных в обуви, маникюре, воздушных шарах и даже курьерской служебной одежде.


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