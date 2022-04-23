Во Пскове полиция заставила коммунальщиков перекрасить желто-синий забор

Псковским полицейским не понравилась изменившаяся расцветка деревянного ограждения в микрорайоне Кресты, о чем написала "Псковская губерния". Накануне они прибыли к жилому дому, возле которого забор приобрел желто-синие цвета украинского флага, и потребовали от сотрудников коммунальных служб закрасить объект. За два часа задачу выполнили.

Отметим, что с начала военной спецоперации на Украине в России имеют место необычные задержания: людей доставляют в полицейские участки из-за желто-синих цветов, выраженных в обуви, маникюре, воздушных шарах и даже курьерской служебной одежде.