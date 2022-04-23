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Новости 17:10

В Петербурге трудоустроят 600 контролеров на транспорте

фото ЗакС политика В Петербурге трудоустроят 600 контролеров на транспорте

Комитет по транспорту отчитался о промежуточных итогах отказа от кондукторов на ряде маршрутов, которая стала частью транспортной реформы.

За первые три недели контролеры-ревизоры поймали 477 безбилетных пассажиров. Официальных актов в связи с подобными правонарушениями составили 181. В ближайшее время чиновники намереваются трудоустроить еще 600 контролеров.

Напомним, что транспортная реформа стартовала 1 апреля, предполагается, что она будет состоять из трех этапов. В качестве основных целей декларируется отказ от маршруток и создание более разветвленной сети остановок. Курирующий отрасль вице-губернатор Максим Соколов на уходящей неделе публично усомнился в том, что следующие два этапа реформы можно будет осуществить в полной мере и в установленные сроки.


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