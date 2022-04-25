Не дожидаясь нового учебного года, в школах Петербурга и Ленобласти начали исполнять гимн и поднимать флаг

В некоторых школах Петербурга и Ленобласти не стали дожидаться нового учебного года и стали проводить церемонии исполнения гимна РФ и поднятия флага уже с приходом новой учебной недели, делится 78.ru.

Ранее с данной инициативой выступил глава Минобразования Сергей Кравцов, заявивший, что начиная с 1 сентября в российских школах будут поднимать флаг и петь гимн. Идею поддержал Владимир Путин.

В Петербурге "патриотическая" линейка была проведена в школе № 619 Калининского района. В ней принял участие и.о. главы комитета по образованию Сергей Тимофеев.

Кроме того, пели гимн и поднимали флаг в Муринском центре образования № 2: действо доверили учащимся кадетского класса.