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Не дожидаясь нового учебного года, в школах Петербурга и Ленобласти начали исполнять гимн и поднимать флаг

фото ЗакС политика Не дожидаясь нового учебного года, в школах Петербурга и Ленобласти начали исполнять гимн и поднимать флаг

В некоторых школах Петербурга и Ленобласти не стали дожидаться нового учебного года и стали проводить церемонии исполнения гимна РФ и поднятия флага уже с приходом новой учебной недели, делится 78.ru.

Ранее с данной инициативой выступил глава Минобразования Сергей Кравцов, заявивший, что начиная с 1 сентября в российских школах будут поднимать флаг и петь гимн. Идею поддержал Владимир Путин.

В Петербурге "патриотическая" линейка была проведена в школе №  619 Калининского района. В ней принял участие и.о. главы комитета по образованию Сергей Тимофеев.

Кроме того, пели гимн и поднимали флаг в Муринском центре образования № 2: действо доверили учащимся кадетского класса. 


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