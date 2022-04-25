В ЗакСе одобрили переименование зеленых зон

Законодательное собрание готовится внести правки в закон Петербурга о зеленых насаждениях общего пользования. Согласно им, несколько ранее безымянных садов и скверов будут записаны под новыми названиями, уже одобренными Смольным. Соответствующий проект закона 25 апреля поддержала комиссия ЗакСа по градостроительству, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Имена получат 17 зеленых зон. В частности, сквер между Приморским шоссе и озером Сестрорецкий Разлив станет сквером Юрия Никулина, сад у дома № 55 на улице Наличной будет называться Анфисиным. У дома по Кронштадтскому шоссе будет сквер Кронштадтской Славы, а у дома № 24 по улице Белы Куна - сквер Псковских Десантников.

Члены комиссии поддержали проект единогласно.

Сергей Еремеев