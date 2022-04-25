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Новости 12:02

С 1 января российские школы переведут на отечественные аналоги программ Microsoft

фото ЗакС политика С 1 января российские школы переведут на отечественные аналоги программ Microsoft

Начиная с 1 января 2023 года все российские школы смогут пользоваться российскими аналогами программ линейки Microsoft Office, сообщил 25 апреля глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Это произойдет после подключения образовательных учреждений к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) "Моя школа".

"В этой системе будут все инструменты, которыми вы пользуетесь, аналоги PowerPoint, Word, Excel, все те механизмы, возможности, которые есть сейчас у Microsoft Office", — заявил Кравцов на акции "Поделись своим знанием. Новые горизонты", передает ТАСС. При этом министр объявил слушателям, что отечественные разработки "даже в какой-то степени будут превосходить те возможности, которые есть у Microsoft".

По словам Кравцова, сейчас информационная система проходит апробацию в 15 российских регионах. Она включает в себя систему видеоконференции "Сферум", соцсети, библиотеку верифицированного контента и прочее.

Сегодня занятия в некоторых школах Петербурга и Ленобласти начались с подъема флага и исполнения гимна. Ранее с подобной инициативой выступил Кравцов, но он назначил нововведения на начало следующего учебного года.

Фото: pixabay


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