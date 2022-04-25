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Новости 12:31

Володин объявил, что на Украине "всё давно закончилось бы", когда бы не гуманность российской стороны

фото ЗакС политика Володин объявил, что на Украине "всё давно закончилось бы", когда бы не гуманность российской стороны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался утром 25 апреля о спецоперации на Украине, вступив в заочную дискуссию с президентом соседней страны Владимиром Зеленским. Мнение парламентария опубликовано в его Telegram-канале.

"Это специальная военная операция. Если бы Россия вела полномасштабную войну, всё давно закончилось бы", — написал Володин. При этом он сослался на пример США, которые якобы ""утюжат" города ковровыми бомбардировками, оставляя после себя выжженную землю".

"Российские солдаты и офицеры не убивают, а освобождают гражданских, жертвуя своими жизнями", — объявил Володин. По его словам, военные "делают всё, чтобы сберечь мирных жителей", в то время как "националисты ведут боевые действия в городах, в плотной жилой застройке, где прикрываются "живым щитом", берут в заложники женщин и детей".

Самого Зеленского Володин объявил "несамостоятельным президентом, отдавшим управление страной Вашингтону и думающим лишь, как сохранить личную власть, а не жизни граждан Украины".

Ранее Володин объявил, что Россия возвращает себе активы и территории.


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