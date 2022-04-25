Володин объявил, что на Украине "всё давно закончилось бы", когда бы не гуманность российской стороны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался утром 25 апреля о спецоперации на Украине, вступив в заочную дискуссию с президентом соседней страны Владимиром Зеленским. Мнение парламентария опубликовано в его Telegram-канале.

"Это специальная военная операция. Если бы Россия вела полномасштабную войну, всё давно закончилось бы", — написал Володин. При этом он сослался на пример США, которые якобы ""утюжат" города ковровыми бомбардировками, оставляя после себя выжженную землю".

"Российские солдаты и офицеры не убивают, а освобождают гражданских, жертвуя своими жизнями", — объявил Володин. По его словам, военные "делают всё, чтобы сберечь мирных жителей", в то время как "националисты ведут боевые действия в городах, в плотной жилой застройке, где прикрываются "живым щитом", берут в заложники женщин и детей".

Самого Зеленского Володин объявил "несамостоятельным президентом, отдавшим управление страной Вашингтону и думающим лишь, как сохранить личную власть, а не жизни граждан Украины".

Ранее Володин объявил, что Россия возвращает себе активы и территории.