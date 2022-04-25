СК возбудил уголовное дело из-за ночного "хлопка петарды" на Товарищеском проспекте

Управление Следственного комитета по Петербургу отчиталось о возбуждении уголовного дела после инцидента, произошедшего минувшей ночью в доме на Товарищеском проспекте.

Разбирательство будет проводиться в рамках ч. 3 ст. 30, п. "е" ч.2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом").

Как полагают следователи, в ночь с 24 на 25 апреля рядом с квартирой, расположенной на 8 этаже дома 22, корпус 1, по Товарищескому проспекту, "произошёл хлопок, предположительно, петарды", из-за чего в парадной выбило часть окон, осколки которых повредили припаркованные рядом автомобили.

Продолжается осмотр места ЧП, СК назначает необходимые экспертизы.

Напомним, что в результате ночного взрыва никто не пострадал.