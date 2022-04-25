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Беглов назначил Станислава Протасова новым главой комитета по энергетике и инженерному обеспечению

фото ЗакС политика Беглов назначил Станислава Протасова новым главой комитета по энергетике и инженерному обеспечению

У петербургского комитета по энергетике и инженерному обеспечению сменился руководитель: новым назначен Станислав Протасов, соответствующее распоряжение уже подписал городской глава Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

До недавних пор Протасов занимал должность директора по экономике и финансам ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

На новом посту чиновник будет заниматься вопросами развития и эксплуатации инженерно-энергетического комплекса Северной столицы и объектов его инфраструктуры, а также координировать деятельность исполнительных органов госвласти города в обозначенной отрасли.

Предыдущим руководителем комитета являлся Андрей Бондарчук, возглавивший "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург".


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