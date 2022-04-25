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Новости 13:25

Роскомнадзор наложил на Google свыше 7 млрд рублей штрафов

фото ЗакС политика Роскомнадзор наложил на Google свыше 7 млрд рублей штрафов

С тех пор, как Роскомнадзор решил штрафовать Google ввиду неудаления запрещённого в РФ контента, на компанию было наложено санкций на сумму, превышающую 7 млрд рублей, известил на Форуме безопасного интернета замглавы РКН Вадим Субботин.

"В общей сложности за неудаление запрещённого контента на видеохостинг YouTube судом по искам Роскомнадзора наложены штрафы, размер которых уже превышает 7 миллиардов рублей", — приводит заявление представителя РКН РИА "Новости".

В последнее время, посетовал чиновник, администрация YouTube подвергла блокировке свыше 60 российских государственных СМИ, политиков, общественных деятелей и других организаций.

Напомним, что только на прошлой неделе Google предписали 11 млн рублей штрафов за распространение фейков о Вооружённых силах РФ.


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