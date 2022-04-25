Патриарх Кирилл призвал россиян сплотиться вокруг власти

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с призывом к народу сплотиться вокруг действующей власти и не допустить утраты независимости России, сообщил 25 апреля "Интерфакс". Обращение прозвучало в проповеди после службы в Успенском соборе Кремля.

"Сегодня наш народ особенно нуждается во внутреннем единстве. <...> И потому народ наш сегодня должен особенно сплотиться вокруг этого исторического центра всея Руси — вокруг града Москвы, понимая, что только в единстве наша сила, и покуда будем едины и сильны, покуда будем сохранять веру в сердцах, покуда будем вдохновляться великим примером наших предшественников, вот до тех пор и будет Россия непобедима", — объявил патриарх.

Также предстоятель РПЦ заявил, что победа — это не только победа оружия, но также "всегда победа духа". По его мнению, сейчас "многие хотели бы, чтобы этот дух исчез", а для этого "нужно посеять смуту, создать новых идолов, привлечь внимание к новым псевдоценностям" и переключить внимание человека от Бога "к горизонтали, на которую насаживаются все потребности человеческого тела".

В начале марта патриарх заявил, что в последние годы некие силы навязывали чуждые ценности жителям Донбасса, в том числе якобы добиваясь от них прохождения "простого и одновременно ужасного" теста на лояльность в виде проведения гей-парада.