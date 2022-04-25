В Петербурге простились с еще одним офицером, погибшим на Украине

В Петербурге с воинскими почестями похоронили капитана Александра Жихарева, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщили 25 апреля в пресс-службе губернатора Александра Беглова. Градоначальник выразил соболезнования родным и близким офицера.

"Александр Николаевич героически погиб в ходе специальной военной операции, отстаивая право людей на мирную жизнь. Мужественный и сильный человек, он до конца исполнил свой воинский долг, защищая жителей Донбасса — детей, женщин, стариков", — заявил Беглов.

За свой подвиг капитан Жихарев был представлен к званию Героя России.

Жихарев — не первый военнослужащий из Петербурга, погибший на Украине. Ранее На Серафимовском кладбище был похоронен заместитель командующего 8-й армии генерал-майор Владимир Фролов.

Фото: pixabay