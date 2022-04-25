Генпрокурор счел причиной подорожания лекарств "необъяснимую жадность" коммерсантов

Причиной роста стоимости медикаментов в аптеках многих российских регионов является жадность бизнесменов, объявил 25 апреля генеральный прокурор Игорь Краснов, передает ТАСС. Подобную точку зрения он озвучил на расширенной коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина.

"Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины", — сообщил Краснов участникам мероприятия.

От подчиненных генпрокурор потребовал продолжать мониторить цены препаратов и медицинских изделий. "Доведите надзорные мероприятия до логического завершения. Тот, кто нарушил закон, должен за это ответить", — призвал он сотрудников ведомства, указав на необходимость "жестко пресекать попытки откровенных спекуляций в период нестабильности на рынке".

В середине апреля сотрудники петербургского комитета по тарифам занялись профилактическими проверками аптек из-за жалоб на подорожание лекарств. При этом штрафы аптекам не грозят по причине введенного до конца 2022 года моратория на плановые проверки, уточнили в комитете.