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Новости 14:56

Киселёв: Более жестокого отношения к журналистам, чем на Украине, нет ни в одной стране мира

фото ЗакС политика Киселёв: Более жестокого отношения к журналистам, чем на Украине, нет ни в одной стране мира

Генеральный директор МИА "Россия сегодня", телеведущий Дмитрий Киселёв одним из первых отреагировал на "покушение" на своего коллегу Владимира Соловьёва, о котором ранее заявили в ФСБ.

Киселёв уверен, что на территории Украины уже давно идут систематические убийства журналистов. В качестве примера он вспомнил Олеся Бузину, которого застрелили в Киеве в 2015 году. Бузина, напомним, придерживался пророссийских взглядов и, к слову, выступал в авторской программе Соловьёва "Поединок".

"Убийц ярчайшего журналиста и литератора Олеся Бузины так и не наказали, а когда их выпустили из СИЗО, то толпа качала их на руках. Более жестокого отношения к журналистам, чем на Украине, сейчас нет ни в одной стране мира. Чего ж удивляться, что террористические атаки против свободы слова украинским режимом планируются и в России", - приводит заявление Киселёва РИА Новости.

Напомним, в ФСБ известили о поимке неких террористов, готовивших покушение на Соловьёва, ранее в понедельник, 25 апреля. По сообщению спецслужбы, атаку на журналиста якобы готовили россияне, но по заказу СБУ.


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