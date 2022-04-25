На радиостанцию "Свобода"* составили 32 протокола о неудалении контента

Против радио "Свобода"* составлено 32 административных протокола за отказ удалить запрещенную в России информацию (ч. 2 ст. 13.41 КоАП), сообщило РИА "Новости".

"Судебный участок 423 района Тверской зарегистрировал 32 административных протокола в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*", — цитирует агентство слова своего собеседника в суде.

По каждому протоколу СМИ грозит от штраф в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. Более половины протоколов будут рассмотрены 28 апреля.

Как уточнило ТАСС, еще 16 протоколов против радио "Свобода"* поступили на рассмотрение суда ранее.

* "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" внесено Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов