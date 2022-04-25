В Смольном передают ответственность за уборку дворов районным администрациям

Власти Петербурга унифицируют полномочия по уборке внутриквартальных территорий в различных районах города. Решение об этом было принято 25 апреля на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Начиная с 2011 года уборка дворов в Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Пушкинском районах города находилась в ведении муниципалитетов. В середине марта 2022 года на сайте городской администрации был опубликован проект постановления о передаче соответствующих полномочий на уровень районов. Необходимость такого шага в Смольном объясняли жалобами на качество уборки внутриквартальных территорий.

Аналогичным образом Беглов объяснил необходимость реформы и теперь. "В большинстве случаев территории, подконтрольные органам местного самоуправления, обслуживались частными организациями, которые не всегда качественно выполняли работы по уборке. Назрела необходимость изменить систему уборки внутриквартальных территорий, привести её к общему стандарту", — заявил он.

Также губернатор анонсировал закупку 1 160 единиц уборочной техники. Белорусские машины, трактора и мини-погрузчики должны прибыть в Петербург до конца года.