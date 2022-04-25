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Новости 15:52

Новый законопроект об иноагентах внесен в Госдуму

фото ЗакС политика Новый законопроект об иноагентах внесен в Госдуму

На рассмотрение Госдумы поступил анонсированный ранее законопроект об иноагентах, сообщил в своем Telegram-канале глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Авторами проекта стали члены комиссии вместе с членами Совета Федерации.

Законопроект предусматривает создание единого реестра иностранных агентов взамен существующих четырех, а также появление правил исключения из перечня. Кроме того, иноагенты смогут не указывать свой статус при написании некоторых постов в соцсетях.

В то же время проект предусматривает запрет для иноагентов инвестировать в имеющие стратегическое значение компании. Также иноагенты не смогут получать поддержку от государства и не смогут заниматься обучением детей.

Ранее стало известно о планах депутатов объявлять иностранными агентами лиц, не получающих финансирования из-за рубежа.

Сегодня же сенатор Андрей Клишас скептически высказался о необходимости реформирования законодательства об иноагентах. "Сейчас есть предложения по изменению закона об иностранных агентах. Но постоянно менять закон в той сфере, которая только складывается, где правоотношения еще окончательно не сложились, это путь в никуда", — приводит его слова РИА "Новости".


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