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Новости 16:13

В Петербурге закрылось генконсульство Эстонии

фото ЗакС политика В Петербурге закрылось генконсульство Эстонии

Генеральное консульство Эстонии в Петербурге закрылось с 25 апреля, сообщается на сайте диппредставительства. Для получения визовых и консульских услуг петербуржцам рекомендовали обращаться в посольство страны в Москве.

Выдача готовых документов, поступивших в консульство, будет проходить до 29 апреля. Не полученные к этой дате документы будут переправлены для выдачи в Москву. "Ранее заказанные документы также автоматически будут направляться в посольство", — отметили сотрудники консульства.

"Все визовые ходатайства, принятые до 25.04.2022, будут рассмотрены. Паспорта вместе с принятыми решениями будут возвращены в назначенные даты", — заверили дипломаты.

Ранее стало известно о датах закрытия консульств Литвы и Латвии в Петербурге. Прекращение их работы вызвано требованием МИД России, продиктованным закрытием российских представительств в некоторых городах трех республик Прибалтики.

Фото: pixabay


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