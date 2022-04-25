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Новости 16:19

СК: Задержанные по подозрению в покушении на Соловьёва планировали взорвать его машину

фото ЗакС политика СК: Задержанные по подозрению в покушении на Соловьёва планировали взорвать его машину

Следственный комитет РФ опубликовал видео с разъяснениями по ситуации с покушением, которое якобы готовилось на журналиста Владимира Соловьёва.

Так, по сообщению СК, в преступной "спецоперации" могли принимать участие шестеро граждан, якобы являющихся членами запрещённой в России организации "National Socialism/White Power"*.

По утверждению Следкома, задержанные думали убить Соловьёва путём подрыва его автомобиля.

Всем инкриминируют ч. 1 ст. 30 УК ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 2 ст. 105 УК ("Убийство").

Напомним, что во время задержания у подозреваемых, по заявлению ФСБ, изъяли некие компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, оружие и боеприпасы, нацистскую символику, поддельные паспорта граждан Украины, а также наркотики. Примечательно, но официальные государственные СМИ постоянно уведомляют телезрителей о том, что бойцы украинской армии якобы постоянно употребляют некие вещества.

*Международная неонацистская организация "National Socialism/White Power" признана в России террористической, её деятельность в стране запрещена


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