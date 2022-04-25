Суд приговорил обвиняемого в нападении на полицейского во время митинга Дубенюка к году колонии-поселения

Октябрьский районный суд 24 апреля признал Валерия Дубенюка виновным в применении не опасных для здоровья насильственных действий к полицейскому на несогласованной акции, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Дубенюк вину признал. Его приговорили к 1 году колонии-поселения с учётом отбытого времени в СИЗО (день за два). Под арестом протестующий пробыл 1,5 месяца - в заключении ему останется провести 9 месяцев.

Прокурор запрашивала 1,5 года колонии-поселения. Защитница Дубенюка Ксения Михайлова попросила суд прекратить дело в отношении протестовавшего и назначить ему штраф. Прокурор выступила против. Она считает, что нет оснований для прекращения дела за судебным штрафом.

На заседании защитница Дубенюка Ксения Михайлова также попросила судью Ирину Керро приобщить к делу справку об инвалидности бабушки обвиняемого, которая находится у него на иждивении, военный билет и другие материалы, которые помогут охарактеризовать его. Также она попросила приобщить чек-квитанцию о переводе потерпевшему полицейскому денег в качестве возмещение причинённой физической боли.

чек-квитанцию о переводе потерпевшему полицейскому денег в качестве возмещения причинённой физической боли. Кроме этого, Дубенюк извинился перед сотрудником правоохранительных органов, рассказала Михайлова. Во время заседания суда обвиняемый снова принес извинения за свои действия и добавил, что шёл на акцию для проявления своей гражданской позиции мирными способами. По словам Дубенюка, он не планировал во время мероприятия причинять вред сотруднику полиции.

Потерпевший полицейский Владимир Киевский в суд не пришёл и просил рассмотреть дело без него. Он подал гражданский иск на 50 тысяч рублей к Дубенюку с требованием возместить причинённые ему физическую боль, нравственные страдания и моральный вред.

Судья Керро решила, что полицейский имеет право на свои требования. Она обязала Дубенюка выплатить ему 20 тысяч рублей с учётом уже ранее направленных ему денег.

Дубенюка обвиняли в нападении на полицейского (ч.1 ст. 318 УК РФ).

Инцидент произошёл в переулке Пирогова на несогласованной акции 6 марта. По версии следствия, протестующий повалил на земле полицейского, ударил его по голове и груди и ещё несколько раз пытался ударить силовика.

Также Дубенюка оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

София Саттарова