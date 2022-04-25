В Совфеде предложили распространить возможность отсрочки от армии на учителей информатики

В Совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации выступили с идеей расширить возможность отсрочки от службы в армии для IT-специалистов и дать такую возможность учителям информатики, информирует ТАСС, ссылающийся на разрабатываемый документ.

Соответствующую инициативу следует проработать сразу нескольким министерствам — Минобороны РФ, Минобразования и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ .

Им предложили "распространить право на отсрочку от призыва на военную службу, установленное для IT-специалистов, работающих на предприятиях ОПК, на педагогических и научно-педагогических работников образовательных организаций по дисциплинам, связанным с информационными технологиями", следует из текста подготовленного документа.

Напомним, что не так давно в Федерации компьютерного спорта России выступили с идеей предоставить киберспортсменам возможность отсрочки от армии.