ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:56

В Совфеде предложили распространить возможность отсрочки от армии на учителей информатики

фото ЗакС политика В Совфеде предложили распространить возможность отсрочки от армии на учителей информатики

В Совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации выступили с идеей расширить возможность отсрочки от службы в армии для IT-специалистов и дать такую возможность учителям информатики, информирует ТАСС, ссылающийся на разрабатываемый документ.

Соответствующую инициативу следует проработать сразу нескольким министерствам — Минобороны РФ, Минобразования и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ .

Им предложили "распространить право на отсрочку от призыва на военную службу, установленное для IT-специалистов, работающих на предприятиях ОПК, на педагогических и научно-педагогических работников образовательных организаций по дисциплинам, связанным с информационными технологиями", следует из текста подготовленного документа.

Напомним, что не так давно в Федерации компьютерного спорта России выступили с идеей предоставить киберспортсменам возможность отсрочки от армии.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама