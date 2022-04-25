Вишневский обратился к Агапитовой из-за проблем с питанием у арестованной художницы Скочиленко

Депутат Заксобрания Борис Вишневский попросил вмешаться городскую уполномоченную по правам человека Светлану Агапитову в ситуацию с питанием художницы Александры Скочиленко, арестованной по подозрению в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ).

Причиной обращения стала информация о том, что при переводе из ИВС в СИЗО конвоиры не позволили арестантке захватить свою еду, переданную ей волонтерами. Скочиленко болеет целиакией, что означает для нее необходимость придерживаться безглютеновой диеты. Из опасений за свое здоровье она не может питаться той едой, которую предоставляют в следственном изоляторе.

По сообщению Вишневского, "как минимум, до послезавтра она пробудет без еды".

"Я давал за нее личное поручительство, и уверен, что она не сделала ничего такого, за что надо до суда помещать в СИЗО — это пусть будет на совести судьи. Но недопустимо превращать пребывание в СИЗО в пытку больного человека", — указал депутат и обратился к Агапитовой с просьбой "немедленно вмешаться". Как уточнил Вишневский, он уже общался с омбудсменом по поводу сложившейся ситуации и теперь рассчитывает на помощь.

Скочиленко задержали в начале апреля, заподозрив в замене ценников в магазине "Перекресток" на пацифистские таблички. В конце прошлой недели ее перевели из ИВС в СИЗО № 5 на Арсенальной улице.