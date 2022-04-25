ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:59

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

фото ЗакС политика Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

Президент Владимир Путин выступил 25 апреля с предложением снизить ставку по льготной ипотеке с 12 % до 9 %, передает ТАСС. Заявление прозвучало в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12 % <...> до 9 % годовых", — высказался президент.

Путин напомнил, что ставка на нынешнем уровне была установлена недавно. Однако он счел возможным назвать существующую ситуацию в экономике "в целом позитивной" и предложить снижение ставки.

"Необходимо также продлить действие этой льготной ипотечной программы до конца текущего года", — добавил глава государства.

В начале апреля аналитики подсчитали, что аренда жилья в Петербурге втрое выгоднее, чем ипотека.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама