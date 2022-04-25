Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

Президент Владимир Путин выступил 25 апреля с предложением снизить ставку по льготной ипотеке с 12 % до 9 %, передает ТАСС. Заявление прозвучало в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12 % <...> до 9 % годовых", — высказался президент.

Путин напомнил, что ставка на нынешнем уровне была установлена недавно. Однако он счел возможным назвать существующую ситуацию в экономике "в целом позитивной" и предложить снижение ставки.

"Необходимо также продлить действие этой льготной ипотечной программы до конца текущего года", — добавил глава государства.

В начале апреля аналитики подсчитали, что аренда жилья в Петербурге втрое выгоднее, чем ипотека.

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