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Новости 18:58

ТАСС: Здание МГБ Приднестровья в Тирасполе обстреляли из ручного гранатомёта

фото ЗакС политика ТАСС: Здание МГБ Приднестровья в Тирасполе обстреляли из ручного гранатомёта

Вечером в понедельник, 25 апреля, в здании министерства госбезопасности (МГБ) непризнанного Приднестровья в Тирасполе прозвучала серия взрывов, информирует РИА "Новости".

Очевидцы рассказали о громких хлопках, раздавшихся в на месте происшествия. В расположенных рядом домах из-за взрывной волны повредило окна. На месте работают тираспольские правоохранители, спасатели и пожарные.

О пострадавших не сообщается.

По сведениям депутата Верховного совета региона Андрея Сафонова, которыми он поделился с ТАСС, МГБ могли обстрелять из ручного гранатомёта.

Следует напомнить, что ранее в российских государственных СМИ на фоне "спецоперации" на Украине заявляли, что в непризнанном Приднестровье отмечались "факты притеснения русскоязычного населения" - об этом, в частности, говорили в Минобороны РФ, рассказывая о планах на второй этап "спецоперации".

Фото: ТСВ Приднестровье / Telegram


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