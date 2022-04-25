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Новости 19:32

Суд отказался признать склад-холодильник на Шкапина дореволюционной постройкой

фото ЗакС политика Суд отказался признать склад-холодильник на Шкапина дореволюционной постройкой

Куйбышевский районный суд рассмотрел иск градозащитников Олега Мухина и Романа Тимофеева к СПб ГБУ "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества", сообщила 25 апреля объединенная пресс-служба судов. Истцы добивались изменения официальной даты постройки склада-холодильника на улице Шкапина, 43-45, лит. Е, с 1945-1950 годов на 1909 год.

В частности, Мухин и Тимофеев "просили признать незаконным и не влекущим правовых последствий технический учет, произведенный ГУП "ГУИОН" в 2014 году, в части изменения года постройки здания", уточнила судебная пресс-служба.

Суд в удовлетворении требований истцов отказал. В комментарии "Фонтанке" Мухин рассказал о планах оспорить решение. "Объективных доказательств того, что здание якобы было заново отстроено в 40-е годы, так и нет", — высказался он.

Снос здания склада-холодильника товарищества "Унион" начался летом 2021 года ради строительства жилого комплекса. Позже суд запретил демонтаж, однако через несколько месяцев изменил решение на прямо противоположное, разрешив продолжить работы.


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