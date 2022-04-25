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Смольный хочет дать губернатору право снимать с должностей глав муниципалитетов

фото ЗакС политика Смольный хочет дать губернатору право снимать с должностей глав муниципалитетов

Комитет территориального развития (КТР) подготовил законопроект об изменении Устава Петербурга. Документ опубликован 25 апреля в разделе антикоррупционной экспертизы. 

В проекте закона предлагается расширить полномочия губернатора Петербурга. В частности, КТР хочет дать руководителю города возможность выносить предупреждение и объявлять выговор главе внутригородского муниципального образования и главе местной администрации. Указанная причина - "неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей". 

Также документом предлагается позволить губернатору снять с должности главу муниципалитета и главу местной администрации, если через месяц после получения выговора или предупреждения они не исправили ситуацию. Помимо этого, губернатор может попросить совет МО отправить главу муниципалитета в отставку, "в случае систематического недостижения показателей для оценки эффективности деятельности" округа. 

Сейчас губернатор Петербурга так влиять на муниципалитеты не может, для лишения глав МО полномочий требуется решение суда. 

Прописывается в документе петербургского комитета право губернатора досрочно прекратить полномочия Законодательного собрания. В настоящее время глава города тоже может это делать по норме федерального закона №184. 

Комитет также предложил дать право законодательной инициативы правительству Петербурга. Сейчас вносить законопроекты в парламент могут губернатор, депутаты ЗакСа и их объединения, органы городского парламента, петербургские сенаторы, прокуратура города, муниципальные образования и почетные граждане. 

Из статьи о выборах губернатора исключается пункт о том, что один человек не может избираться главой города более двух сроков подряд. От этого ограничения отказались на федеральном уровне еще в конце 2021 года - президент России подписал документ 21 декабря. 

Законопроект комитета также предлагает убрать одно из ограничений для вице-губернатора, который на время отпуска или болезни главы города становится врио губернатора. Сейчас он не может снимать с должности других членов правительства города - в новой редакции Устава этой нормы нет. 

Помимо этого, документ КТР исключает норму о том, что в ЗакС каждый год должен предоставляться реестр имущества, находящегося в собственности Петербурга. Сейчас в бюджет должны поступать доходы от использования имущества города. 

Еще одно предлагаемое изменение от КТР - по проекту бюджета можно проводить не только публичные слушания, но и общественные обсуждения. Ранее ЗакС по предложению администрации губернатора решил продлить возможность проводить общественные обсуждения по градостроительным вопросам в интернете. Ряд депутатов выступили против, но большинство парламентариев не увидели ничего плохого в отказе от очных встреч. Слушания по бюджету Петербурга последние несколько лет и так проходили заочно. 

Предложенный комитетом территориального развития законопроект должны одобрить в Законодательном собрании и подписать губернатор. Если это произойдет, то документ вступит в силу через 10 дней после подписания, но не раньше 1 июня 2022 года, сказано в самом проекте закона. 

София Саттарова


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