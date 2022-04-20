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Новости 11:34

ЗакС продлил срок заочного формата обсуждения градостроительной документации

фото ЗакС политика ЗакС продлил срок заочного формата обсуждения градостроительной документации

Законодательное собрание Петербурга 20 апреля приняло за основу изменения Смольного в закон о порядке организации и проведения публичных слушаний по градостроительной документации.

Согласно этому документу, очных общественных дискуссий по проекту Генплана и другим градостроительным документам не будет до начала 2023 года, "независимо от действия режима повышенной готовности". Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко объяснил это требованием федерального законодательства.

Ранее общественные обсуждения в заочном формате вместо очных публичных слушаний в Петербурге ввели из-за пандемии коронавируса. Срок действия ограничений несколько раз продлевали.

Против инициативы высказались представители фракция "Яблоко" и "Справедливая Россия - За правду". При этом член компартии Александр Рассудов законопроект поддержал.

- Выступать против прогресса - архаично. По моему мнению, перенесение обсуждений в виртуальную сферу позитивно скажется на качестве изменений, - сказал депутат.

Инициатива Смольного вносит и другие изменения в закон о публичных слушаний. В частности, ограничивает срок общественных обсуждений одним месяцем.

"За" законопроект проголосовали 40 депутатов, "против" - три, еще трое воздержались.

Сергей Еремеев


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