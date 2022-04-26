В Москве могут открыться посольства ЛНР и ДНР

Посольства Донецкой и Луганской народных республик могут появиться в ближайшее время в Москве, сообщило 26 апреля РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.

"Будем стараться, чтобы [это было] сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой", — заявил собеседник агентства. Он допустил возможность открытия представительств в течение "месяца или двух".

Президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР 21 февраля, а уже на следующий день Россия установила с ними дипотношения. Спустя два дня после этого развернулась спецоперация на Украине.

Фото: Telegram-канал Дениса Пушилина