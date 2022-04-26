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Новости 10:20

Володин назвал Украину "террористическим государством"

фото ЗакС политика Володин назвал Украину "террористическим государством"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин откликнулся 26 апреля на известия о предотвращении покушений на сотрудников российских госканалов, появившиеся накануне. В своем Telegram-канале парламентарий назвал Украину террористическим государством и потребовал привлечь к ответственности ее президента Владимира Зеленского.

"Развязав войну против собственного народа, Киев перешёл к терактам против мирных граждан других стран. Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии", — известил подписчиков Володин. Попутно он выразил мнение, что "произошедшее доказывает правильность и своевременность начала" спецоперации на Украине.

Накануне днем ФСБ объявила о поимке группы неонацистов, якобы готовивших покушение на телеведущего Владимира Соловьева. Позже ведомство распространило видеозапись, на которой один из задержанных также признается в подготовке убийств Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой и других работников государственных СМИ.


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