Полиция задержала троих подозреваемых по делу о взрыве на Товарищеском проспекте

Сотрудники полиции задержали трех жителей Москвы, подозреваемых в причастности к подрыву пиротехнического устройства в парадной дома № 22 по Товарищескому проспекту, сообщило 26 апреля ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемыми оказались 16-летние брат и сестра, а также их 27-летняя знакомая, все они проживают в Москве. "Сотрудники уголовного розыска главка выехали в столицу и задержали всех троих подозреваемых", — говорится в сообщении полицейского главка.

В ближайшее время задержанных должны доставить в Петербург для проведения следственных действий. По версии правоохранителей, мишенью для жителей столицы стал 35-летний петербуржец, проживающий в одной из квартир дома, где произошел взрыв.

Ранее стало известно о заведении уголовного дела по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. "е" ч.2 ст. 105 УК РФ) после взрыва в парадной в ночь на 25 апреля. В результате происшествия оказались повреждены окна и двери в парадной. Кроме того, упавшими фрагментами окон задело припаркованные возле дома автомобили.