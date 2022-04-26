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Новости 11:39

Суд в Москве оштрафовал Meta* на четыре миллиона рублей

фото ЗакС политика Суд в Москве оштрафовал Meta* на четыре миллиона рублей

Мировой участок Таганского района оштрафовал на четыре миллиона рублей американскую компанию Meta Platforms* за неудаление запрещенных данных, сообщило 26 апреля РИА "Новости".

"Постановлением судьи организация Meta Platforms* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст 13.41, ей назначен штраф в 4 миллиона рублей", — сообщили информагентству в судебной пресс-службе.

Как уточняет агентство, протокол об административном правонарушении был составлен на компанию из-за материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных ценностей в Facebook** и Instagram***. Максимальное наказание за отказ удалять запрещенную информацию, если такая обязанность возложена на владельцев сайтов законодательством РФ, составляет для компаний штраф в размере четырех миллионов рублей. Таким образом, наложенное на Meta* наказание оказалось максимальным.

Ранее член Совета по правам человека Игорь Ашманов обвинил Google и Facebook** в работе против России и высказался в пользу их замены отечественными продуктами.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram***, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена


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