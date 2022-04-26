Матвиенко призвала "поставить на место" контрольно-надзорные органы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала во время заседания работу контрольно-надзорных органов и пообещала обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением об их реформе, передает 26 апреля "Интерфакс".

По словам Матвиенко, необходимость реформы контрольно-надзорных органов к настоящему моменту уже "назрела". "Они надзирают, контролируют, а их работу никто не контролирует, — пожаловалась спикер Совфеда. — Они бесконтрольны. Они на местах так чудят, такое творят, что бизнес просто стонет".

"Надо поставить их на место, ограничив строго их полномочия — какие проверки, когда проводить, а не просто когда им вздумается, посмотреть на реформирование этой системы, сокращение численности всей этой армии и навести в этой сфере порядок", — призвала Матвиенко. Ее слова стали реакцией на рассказ сенатора Алексея Синицына о том, что в период моратория на плановые проверки бизнеса предприниматели стали жаловаться на резко возросшее количество проверок внеплановых.

Ранее в условиях моратория на плановые проверки сотрудники петербургского комитета по тарифам отчитались о старте профилактических проверок аптек. Во время визитов чиновники намерены проводить "консультационную и разъяснительную работу" касательно ценовой политики на жизненно важные препараты.