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Новости 12:09

Свалка в Ломоносовском районе обернулась для "Эко Лэнда" крупным штрафом

фото ЗакС политика Свалка в Ломоносовском районе обернулась для "Эко Лэнда" крупным штрафом

Организация свалки возле поселка Большая Ижора обошлась для компании "Эко Лэнд" в 250 тысяч рублей, о чем стало известно общественникам из "Зеленого фронта". Административный протокол по статье 6.35 КоАП на компанию, размещавшую твердые коммунальные отходы на двух участках, составили чиновники Роспотребнадзора, которые обнаружили на местности как сортированные, так и несортированные отходы.

Примечательно, что месяц назад представители "Эко Лэнда" сами же и очистили территорию от мусора. Его скопление, приведшее к нарушению санитарного-эпидемиологического законодательства, в компании объяснили объективными техническими трудностями с вывозом мусора после новогодних праздников.

Напомним, что с 1 января уборкой всех контейнерных площадок в Петербурге занимается Невский экологический оператор.

фото: "Зеленый фронт"


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