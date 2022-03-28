"Эко Лэнд" убрал мусор в Большой Ижоре

Площадка у поселка Большая Ижора в Ленобласти очищена от мусора, рассказали активисты "Зеленой коалиции Петербурга". "Сообщают, что "Эко Лэнд" почистил от мусора территорию на базе в Большой Ижоре Ленобласти", — говорится в посте, опубликованном в группе экозащитников во "ВКонтакте".

В "Эко Лэнде" причину появления свалки объяснили "январскими проблемами с вывозом мусора из города" из-за накопления отходов в новогодние праздники и "объективными техническими сложностями при доставке мусора к местам переработки и складирования". Компания была вынуждена складировать отходы на своей площадке "для минимизации последствий". Позже отходы вывезли на полигоны под контролем Невского экологического оператора, регионального исполнителя мусорной реформы.

Кроме того, компания очистила от мусора участок на Челябинской улице, где также была замечено скопление мусора.

В середине февраля муниципальный депутат Федор Грудин совместно с политическим движением "Общество.Будущее" выпустили материал с рассказом об обнаружении свалок. Активисты бросили GPS-трекеры в контейнеры по восьми адресам и отследили их маршрут. Один из трекеров привел к свалке на Челябинской улице, второй — к сортировочной площадке в Большой Ижоре.