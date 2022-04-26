Со среды в Петербурге начнут раздавать георгиевские ленточки

Начиная с 27 апреля в Петербурге вновь стартует акция "Георгиевская ленточка", заявили в пресс-службе губернатора Александра Беглова во вторник. Волонтеры появятся с 15:00 у станции метро "Гостиный двор", а с 17:00 — у Московского вокзала. Также получить ленты можно будет 6 и 7 мая в 75 точках города, включая все станции метрополитена.

Анонсируя акцию, Беглов назвал георгиевские ленты "символом нашей памяти, уважения и благодарности". "Эта акция призвана не дать забыть молодому поколению, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну, наследниками чьей славы мы являемся", — объявил он.

Впервые георгиевские ленты раздали в 2005 году. Неделю назад "Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы инициативу предложением приравнять ленту к символам воинской славы России. Это позволит наказывать за ее осквернение.