"Красный бор" начали освобождать от опасных отходов

Под Петербургом стартовала долгожданная рекультивация полигона "Красный бор", о чем сообщили в официальном Telegram-канале Минприроды. Министерство выделило на комплексную ликвидацию накопленного вреда 21,4 млрд рублей, работы завершатся в 2024 году.

В течение 45 лет здесь размещали отходы I-IV классов опасности. С 2014 года, когда на нем скопилось около двух млн тонн вредных отходов, полигон в Тосненском районе Ленобласти находился в законсервированном виде, в 2019 году его передали в федеральную собственность.

Ранее сообщалось, что специальное оборудование позволит превращать накопленные токсичные вещества в чистую воду. На время рекультивации полигон отделят от окружающей его местности завесой, а в течение пяти лет после окончания работ здесь будет вестись регулярный экомониторинг.