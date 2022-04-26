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Генпрокурор предложил ввести ответственность за демонстрацию экстремистской символики

фото ЗакС политика Генпрокурор предложил ввести ответственность за демонстрацию экстремистской символики

Генеральный прокурор Игорь Краснов выступил 26 апреля с предложением прописать ответственность за пропаганду и демонстрацию экстремистской символики, сообщило ТАСС. Заявление прозвучало в ходе отчета генпрокурора в Совете Федерации.

В своей речи Краснов сослался на пример зарубежных стран, где "на фоне истерии вокруг георгиевской ленты" отсутствуют запреты на демонстрацию нацистской символики.

"У нас в стране соответствующие нормы имеются, — признал Краснов, — однако они не касаются иной символики, используемой в экстремистских целях (флаги, значки и др.). Считаю, что целесообразно четко прописать в законе ответственность за ее пропаганду и публичное демонстрирование".

Помимо этого, генпрокурор поведал сенаторам о работе по установлению вновь выявленных преступлений против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. "Планомерная работа в этом направлении будет продолжена", — объявил он.

Накануне Краснов объявил одной из причин подорожания лекарств "необъяснимую жадность коммерсантов от медицины" и потребовал от подчиненных активизировать мониторинг цен. "Доведите надзорные мероприятия до логического завершения. Тот, кто нарушил закон, должен за это ответить", — призвал он сотрудников.


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