В Роспотребнадзоре допустили активизацию коронавируса осенью

В России в теплое время года могут фиксироваться подъемы и спады заболеваемости коронавирусом, допустил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Как сообщил 26 апреля "Интерфакс", эпидемиолог не исключает активизации COVID-19 осенью, с началом сезона респираторных заболеваний.

По заявлению эксперта, в настоящее время эпидпроцесс в России характеризуется "умеренной активностью". "Между тем, подъемы и спады могут регистрироваться в течение всего теплого времени года, особенно если в РФ придет какой-либо новый эпидемически значимый вариант вируса", — отметил Горелов. Учитывая возможность роста заболеваемости ковидом осенью, он отметил необходимость "подготовиться и своевременно пройти вакцинацию, как от гриппа, так и от COVID-19".

Ранее в петербургском управлении Роспотребнадзора допустили вероятность подъема заболеваемости после майских праздников по аналогии с развитием пандемии в 2021 году.

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