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Новости 13:55

Дмитриева обратилась в Смольный из-за возможной застройки территории Электроремонтного завода

фото ЗакС политика Дмитриева обратилась в Смольный из-за возможной застройки территории Электроремонтного завода

Депутат Госдумы от Петербурга Оксана Дмитриева, встревоженная информацией о возможном скором начале стройки на территории Электроремонтного завода (улица Седова, 45), направила официальный запрос главе КГИОП Сергею Макарову.

Ранее обеспокоенные жители Невского района довели до ее сведения, что на участке между улицами Седова, Крупской и Цимбалина могут пострадать заводские корпуса, представляющие собой историческую ценность.

Дмитриева просит чиновника сообщить ей о неучтенных памятниках на местности, а также интересуется, получал ли пользователь земли разрешение на строительные работы.


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