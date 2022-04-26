Суд оставил под стражей лидера QR-сопротивления Коновалова

Городской суд Петербурга рассмотрел апелляцию на постановление Октябрьского районного суда о продлении содержания под стражей ресторатора Александра Коновалова, сообщила 26 апреля объединенная пресс-служба судов. Создатель карты сопротивления QR-кодам добивался перевода под домашний арест.

Защита и Коновалов настаивали на том, что квалификация действий бизнесмена искусственно завышена, следствие так и не установило обстоятельства передачи денег, а загранпаспорта у него нет и скрываться он не намерен. "Сама по себе тяжесть преступления не может служить основанием для продления меры пресечения в виде заключения под стражей", — приводит доводы защиты судебная пресс-служба.

Прокурор против перевода Коновалова под домашний арест возражал, настаивая на необходимости оставить его в СИЗО. В результате суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.

Напомним, в конце января суд арестовал Коновалова по делу о посредничестве во взятке, с тех пор он находится в СИЗО. По версии следствия, предприниматель мог взять 50 тысяч рублей от управляющего антикафе в Адмиралтейском районе для передачи сотрудникам полиции, которые могли бы вернуть изъятое в ходе рейда имущество. Перед этим Коновалов стал известен благодаря созданию барного движения против QR-кодов.

Фото: Объединенная пресс-служба судов/ Telegram