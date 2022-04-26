ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:11

Глава Пскова досрочно сложила с себя полномочия

фото ЗакС политика Глава Пскова досрочно сложила с себя полномочия

Глава города Пскова Елена Полонская ушла в отставку до истечения своих полномочий, сообщает ТАСС. Большинство депутатов в городской думе поддержали ее решение. По ее одномандатному округу в городской парламент предстоящей осенью изберут другого кандидата.

"Я всегда на связи, всегда рядом с вами, готова прийти на помощь. Глава уходит, но продолжается новая глава в моей жизни, также направленная на помощь и поддержку жителей нашего города, региона", - произнесла единоросс.

Ее новым местом работы станет должность советника губернатора по социальным вопросам. На своем посту Полонская находилась с 2019 году, сменив Ивана Цецерского.

Отметим, что нынешней весной началась активная фаза дискуссии об изменении системы власти во Пскове, где до сих пор сосуществуют выборный глава города (спикер городской Думы) и назначаемый глава администрации. Единороссы хотят передать все полномочия последнему.

фото: Елена Полонская / ВКонтакте


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама