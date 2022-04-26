Глава Пскова досрочно сложила с себя полномочия

Глава города Пскова Елена Полонская ушла в отставку до истечения своих полномочий, сообщает ТАСС. Большинство депутатов в городской думе поддержали ее решение. По ее одномандатному округу в городской парламент предстоящей осенью изберут другого кандидата.

"Я всегда на связи, всегда рядом с вами, готова прийти на помощь. Глава уходит, но продолжается новая глава в моей жизни, также направленная на помощь и поддержку жителей нашего города, региона", - произнесла единоросс.

Ее новым местом работы станет должность советника губернатора по социальным вопросам. На своем посту Полонская находилась с 2019 году, сменив Ивана Цецерского.

Отметим, что нынешней весной началась активная фаза дискуссии об изменении системы власти во Пскове, где до сих пор сосуществуют выборный глава города (спикер городской Думы) и назначаемый глава администрации. Единороссы хотят передать все полномочия последнему.

фото: Елена Полонская / ВКонтакте