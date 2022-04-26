ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:45

Депутат Делимханов получил от Путина звание Героя России

фото ЗакС политика Депутат Делимханов получил от Путина звание Героя России

Президент Владимир Путин наградил депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, входящего в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, званием Героя России. Скан указа опубликован на официальном портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звание Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу", - говорится в документе.

За месяц до начала "спецоперации" 52-летний парламентарий стал одним из героев скандала, возникшего в связи с преследованием семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Депутат был одним из тех, кто публично выступил с угрожающими репликами в адрес оппонентов и напоминал о кровной мести. Коллеги Делимханова, впрочем, призвали не воспринимать его слова буквально и посетовали на неточности перевода.

фото: duma.gov.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама