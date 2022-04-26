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Новости 17:18

Чемпионат мира по хоккею официально перенесли из Петербурга

фото ЗакС политика Чемпионат мира по хоккею официально перенесли из Петербурга

Совет Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) 26 апреля решил отозвать у России право проведения чемпионата мира 2023 года. Он должен был состояться в Петербурге с 5 по 21 мая.

"Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков", - заявили в ИИХФ.

Новый хозяин чемпионата мира будет объявлен во время Ежегодного конгресса ИИХФ 2022 года в Тампере. Конгресс состоится в последнюю неделю чемпионата мира 2022 года.

Напомним, в Петербурге специально под проведения игр чемпионата мира начали строить "СКА Арену", которая должна стать самой вместимой в Европе. Из бюджета города на реализацию проекта выделили 10 млрд рублей. Арену планируют достроить и открыть в 2022 году.


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