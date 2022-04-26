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Новости 18:03

Пиотровский пообещал сделать Петербург мировым хоккейным центром, несмотря на перенос чемпионата мира

фото ЗакС политика Пиотровский пообещал сделать Петербург мировым хоккейным центром, несмотря на перенос чемпионата мира

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что ледовая "СКА Арена" будет построена и в мае начнет функционировать. Ранее стало известно, что Россию лишили права на проведения чемпионат мира по хоккею, к которому этот объект начинали возводить.

"Невзирая ни на какие международные решения, в 2023 году Петербург станет хоккейным центром мирового уровня. Уже в мае следующего года у нас появится самая большая и современная ледовая арена в мире, готовая к проведению спортивных соревнований любого уровня", - написали Пиотровский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что строительные работы продолжаются в штатном режиме, а инвестор выполняет все взятые на себя обязательства.

Напомним, из бюджета Петербурга на новую арену выделили 10 млрд рублей.

Позже Международная федерация хоккея на льду решила проводить игры чемпионата мира в другой стране из соображений безопасности.


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