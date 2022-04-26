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Новости 18:18

За сутки удвоилось число протоколов, составленных на радиостанцию "Свобода"*

фото ЗакС политика За сутки удвоилось число протоколов, составленных на радиостанцию "Свобода"*

Тверской суд Москвы продолжает принимать административные протоколы, составленные в отношении радиостанции "Свобода"* из-за неудаления запрещенной информации с официального сайта.

Как сообщает РИА "Новости", если накануне в суд поступило 32 протокола, то 26 апреля их насчитали уже 60. Все дела будут рассматриваться по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ. Решение по каждому из протоколов чревато для радиостанции штрафом в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей.

"Всего компании грозит штраф в 240 млн рублей", - уточнили ТАСС в суде.

Часть административных дел связана, по словам собеседника агентства, с заметками о военной спецоперации на Украине. Напомним, что именно характер освещения этой темы привел в марте к блокировке сайта радиостанции.

*Минюст внес "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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