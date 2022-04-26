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Новости 18:43

Депутат Ямпольская объявила о подготовке законопроекта против англицизмов на вывесках

фото ЗакС политика Депутат Ямпольская объявила о подготовке законопроекта против англицизмов на вывесках

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ("Единая Россия") заявила о подготовке законопроекта, ужесточающего использование заимствований на вывесках наружной рекламы, передает РИА "Новости". Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции 26 апреля.

По словам Ямпольской, примерный законопроект уже готов. "Надо ужесточать норму по борьбе с англицизмами, — объявила она. — Будем в ближайшее время вносить, сначала на обсуждение фракции и партии, а потом всех заинтересованных ведомств".

Депутат объявила, что "на 30-50 % на центральных улицах больше вывесок латиницей, чем вывесок на русском языке", и именно с борьбы с подобных явлением следует приступать к формированию "национально ориентированной среды".

Стоит отметить, что Ямпольская не первая из представителей власти выражает недовольство англицизмами. Например, в декабре 2021 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко публично возмущалась из-за использования в обиходе таких слов, как "кешбэк" и "перформанс".


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