На главу профсоюза "Курьер" завели уголовное дело по "дадинской" статье

В Москве возбудили уголовное дело в отношении лидера профсоюза "Курьер" Кирилла Украинцева, о чем сообщило правозащитное движение "Апология" в своем Telegram-канале. Его задержали накануне на 48 часов и обвинили по так называемой "дадинской" статье 212.1 УК. Примечательно, что задержание имело место в день 32-летия активиста.

Ранее Украинцев неоднократно привлекался к административной ответственности из-за своей гражданской активности, в том числе получая административные аресты. Суд, на котором ему должны избрать меру пресечения, ожидается 27 апреля.

Напомним, что статья 212.1 УК, которую многие правозащитники считают антиконституционной, предполагает возможность автоматического получения реального срока за три и более задержания на митингах.