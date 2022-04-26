Яшин стал свидетелем в деле о фейках об армии

В Москве завершился многочасовой допрос с участием мундепа из совета депутатов "Красносельский" Ильи Яшина. Он в настоящее время имеет статус свидетеля по делу о фейках об армии (ст. 207.3 УК), о чем сообщил в своем Telegram-канале. Его коллеге по совету Алексею Горинову пока повезло меньше.

"В соседнем кабинете продолжался допрос Алексея Горинова, который уже завтра, видимо, будет переведен в камеру СИЗО", - написал оппозиционер.

Еще один депутат "Красносельского" Елена Котеночкина, фигурирующая в уголовном деле, находится за пределами России.

По данным Яшина, дело возникло из-за пацифистских высказываний его коллег в ходе мартовских заседаний совета, в котором оппозиция имеет большинство и в здании которого утром 26 апреля прошли обыски.