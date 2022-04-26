В Петербурге возбудили уголовное дело из-за ЛГБТ-поцелуя на фоне храма

Петербургский фотограф Сергей Кондратьев стал фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих, возбужденного после снятой на фоне храма в Невском районе видеозаписи. Как сообщает организация "Выход"*, молодой человек, представляющий ЛГБТ-движение, запечатлел на фоне культового сооружения поцелуй со своим другом и разместил ролик в социальных сетях. На действия двух молодых людей в правоохранительные органы пожаловалась ранее не знакомая Кондратьеву прихожанка Троицкой церкви "Кулич и Пасха".

"Когда я выкладывал видео, то не думал, что могут быть такие последствия, и до сих пор считаю, что мое видео не может никого оскорбить или нанести моральный вред — это обычный поцелуй. Но я готовлюсь к худшему", - рассказал Кондратьев, уверенный в неизбежности обвинительного приговора.

Представлять его интересы на судебном процессе будет адвокат Ксения Михайлова. Фигуранту дела грозит до одного года лишения свободы.

Отметим, что уголовные дела из-за позирования на фоне храмов в России в течение последнего года открывают регулярно. Например, в марте откровенная фотосессия петербурженки обернулась для нее приговором в виде обязательных работ.

*Минюст внес "Выход" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента